Supercoppa italiana, Inter-Lazio: le formazioni ufficiali. Dalle 20 la diretta

Riad, 19 gennaio 2024 - Alle 20 il fischio d'inizio di Inter-Lazio, seconda semifinale della Supercoppa italiana in programma all'Al-Awwal Stadium di Riad. La vincente affronterà in finale il Napoli che ieri ha sconfitto per 3-0 la Fiorentina.

Annunciate le formazione ufficiali. Immobile torna al centro dell'attacco laziale, e Felipe Anderson torna a destra, con Zaccagni a sinistra per il tridente biancoceleste. Sarri però non avrà a disposizione Luis Alberto e punterà su Vecino, mentre Rovella manovrerà in mezzo. In difesa Gila prende il posto di Patric.

L'Inter di Inzaghi cambia poco rispetto alla formazione tipo. Acerbi, assente a Monza, torna al centro del reparto difensivo con Pavard e Bastoni completano la difesa. A destra Darmian e a sinistra Dimarco. A centrocampo Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, in attacco Lautaro e Thuram.

Formazioni Ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

