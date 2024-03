Acerbi e Juan Jesus, i calciatori a colloquio dal procuratore federale

Milano, 19 marzo 2024 – Francesco Acerbi e Juan Jesus mercoledì 20 marzo a colloquio con il procuratore federale Giuseppe Chiné, al quale il giudice sportivo ha chiesto di approfondire la vicenda del presunto insulto razzista che il difensore dell'Inter avrebbe rivolto a quello del Napoli nel corso della sfida del Meazza domenica scorsa. Acerbi è stato martedì a colloquio con la dirigenza nerazzurra per discutere dell'accaduto e tracciare una linea difensiva in vista del confronto di domani in Procura.

Chiné ascolterà i due protagonisti e forse anche qualche altro testimone tra chi era in campo, giocatori e arbitro, sebbene La Penna abbia già esplicitato quanto a sua conoscenza sull'accaduto nel referto stilato a fine partita. Qualora dovesse essere ritenuto colpevole, Acerbi rischia una squalifica fino a dieci giornate o anche a tempo, a seconda della gravità dei fatti che emergeranno. Nel frattempo ieri è stato rimandato a casa dal ritiro della nazionale dopo il colloquio avuto con il commissario tecnico Luciano Spalletti e gli altri calciatori azzurri.

Intercettato ieri a Milano in Stazione Centrale, Acerbi ha negato di aver proferito il termine a lui attribuito dall'avversario e confermato proprio da Juan Jesus attraverso i social network.