Inter, Acerbi subito in campo: sarà titolare con l'Empoli

Dopo l'assoluzione dalle accuse di razzismo, Francesco Acerbi tornerà subito in campo. Il difensore centrale si sta infatti allenando regolarmente insieme ai compagni di squadra ad Appiano Gentile e causa il procedimento a suo carico dopo Inter-Napoli non è nemmeno stato impiegato in nazionale, avendo fatto ritorno dal ritiro azzurro il giorno dopo la partita con i partenopei.

Nella stessa posizione di campo di Acerbi, Inzaghi non ha a disposizione l'infortunato De Vrij, lui sì rimasto insieme ai connazionali olandesi fino a quando non ha avvertito un risentimento muscolare che ne preclude la possibilità di giocare lunedì sera contro l'Empoli a San Siro.

Al momento il difensore interista non ha aggiunto ulteriori impressioni, né sui social, né attraverso altri canali, rispetto a quanto accaduto con Juan Jesus e al recente pronunciamento del giudice sportivo. Al suo posto è intervenuta la moglie, Claudia Scarpari, attaccando chi a sua volta aveva postato insulti e minacce verso l'interista e i suoi familiari stretti.

Quanto agli altri elementi nella rosa nerazzurra, resta da capire se riuscirà a recuperare Sommer dopo il problema alla caviglia accusato in Svizzera-Danimarca. Non dovesse farcela è pronto Audero. Nel frattempo hanno recuperato Carlos Augusto e Sensi, mentre restano ancora in infermeria Arnautovic e Cuadrado. Il colombiano, fermo da fine dicembre per l'operazione al tendine d'Achille, dovrebbe tornare intorno a metà aprile. L'austriaco spera invece di farcela già per Udinese-Inter o per Inter-Cagliari del 14.