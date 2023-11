Inter, senti Asllani: "La seconda stella è possibile. Restare a Milano la scelta migliore"

Kristjan Asllani si aggiunge alla fila di giocatori dell'Inter che si sono qualificati per i prossimi Europei del 2024. Il centrocampista nerazzurro e la sua Albania hanno pareggiato 0-0 contro le Far Oer, ma avevano già staccato il pass qualche giorno fa contro la Moldavia.

Ormai diventato un pilastro della sua nazionale, il calciatore ha parlato a Sport Mediaset della sua crescita nell'ultimo anno, evidente nel minutaggio nel club rispetto alla passata stagione. "L'anno scorso sapevo che ero il terzo nel ruolo e avevo meno minuti - afferma - È cambiato che sono migliorato. Ho studiato i compagni per un anno e forse ora sono pronto anch'io. Non ci sono tempistiche per diventare un titolare, ma sto lavorando tantissimo. Sulla fase difensiva e tante altre cose perché voglio ritagliarmi il mio spazio e avere più minuti come sto avendo. Questo però viene dal lavoro. In estate volevo rimanere e c'è grande merito anche di società e mister che mi hanno voluto. Penso sia stata la scelta migliore. Il mister mi aiuta in tutti gli allenamenti e mi ha dato minuti che nemmeno mi aspettavo. Li ho sfruttati bene e voglio continuare a lavorare".

Difficilmente, salvo clamorose sorprese, Asllani sarà titolare contro la Juventus. "Sappiamo che la partita è difficile, la Juve è molto forte - dice ancora il centrocampista -. Andremo a fare la nostra partita puntando al meglio. Sfida scudetto? Si può dire così ma ci sono tante squadre in corsa che conosciamo bene e possono vincere il campionato. Proveremo a vincere la seconda stella, vediamo cosa succede".

Per la gara dell'Allianz Stadium non dovrebbero esserci Bastoni, atteso da nuovi esami dopo il problema muscolare accusato in nazionale, e Pavard. Da capire quali sono le condizioni di Cuadrado, che continua le terapie per recuperare dal fastidio al tendine d'Achille.