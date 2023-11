Inter verso la Juve: Inzaghi aspetta il ritorno dei nazionali

M ilano, 20 novembre 2023 – Ultimo giorno di riposo oggi per i giocatori dell’Inter che da domani saranno impegnati nella preparazione di Juventus-Inter ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi tornerà domani alla guida del gruppo e aspetta il rientro di diversi giocatori chiave impegnati con le nazionali. Calhanoglu è già in Italia, dopo essere stato dispensato dagli impegni con la Turchia. Lo stesso vale per Bastoni, ma il centrale è infortunato e domani farà nuovi esami.

Dopo la gara con l'Ucraina saranno di nuovo arruolabili Acerbi, Darmian, Barella, Frattesi e Dimarco, così come Asllani (oggi l'ininfluente Albania-Far Oer). Per tutti gli altri bisognerà attendere mercoledì, quando al Centro Sportivo Suning arriveranno tutti gli altri europei, oppure giovedì, quando sono attesi i sudamericani Martinez, Carlos Augusto e Sanchez.

Le valutazioni di Inzaghi sulla formazione per domenica sera saranno ovviamente influenzate dalle condizioni in cui i giocatori torneranno, soprattutto per chi come gli ultimi tre citati dovrà affrontare un viaggio intercontinentale con tanto di fuso orario. La buona notizia è che il derby d'Italia sarà di domenica: nelle ultime due soste per le nazionali, infatti, il tecnico aveva dovuto preparare la sfida di campionato già per il sabato.