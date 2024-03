Atletico Madrid-Inter, niente Champions per Arnautovic e Carlos Augusto

Niente trasferta a Madrid per Marko Arnautovic e Carlos Augusto. I due giocatori dell'Inter, fermati entrambi da un infortunio nella trasferta a Bologna, sono stati sottoposti questa mattina agli esami di rito che hanno evidenziato per l'austriaco un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra e per il brasiliano un'elongazione muscolare al soleo della gamba destra.

Entrambi verranno rivalutati nei prossimi giorni, ma di certo non potranno essere d'aiuto nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico in programma questo mercoledì. Nessuno dei due era tra i probabili titolari, di certo però Inzaghi perde delle importanti alternative a gara in corso. In particolare il giocatore prelevato la scorsa estate dal Monza ha dimostrato di essere un'ottima alternativa sia a Bastoni che a Dimarco e di saper entrare in partita nel modo giusto sia da titolare che da elemento a gara in corso.

Al momento l'unico dubbio di formazione per l'allenatore interista sembra essere a destra, dove Darmian e Dumfries si contendono una maglia. La duttilità dell'azzurro, in una gara in cui non ci sarà Carlos Augusto, può essere molto utile come soluzione a sfida iniziata, il che favorirebbe l'olandese nel ballottaggio.