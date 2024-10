Barella tuttofare. Miki è tornato. Thuram non delude

SOMMER 6. Mai impegnato seriamente.

BISSECK 6,5. Concentrato a sufficienza per non commettere errori. Gira per tutti i ruoli della difesa.

DE VRIJ 6,5. Spazza dall’area i pochi palloni che arrivano dalle sue parti.

BASTONI 6,5. Un regista arretrato, più di De Vrij. Spende il giallo con cognizione di causa.

DARMIAN 7. Un gol annullato, un assist. La costante è che i compagni lo cercano spesso.

FRATTESI 8. Segna praticamente al primo ingresso riuscito in area e raddoppia al secondo. Una sentenza.

BARELLA 7. Non solo il play basso. All’occorrenza si alza a pressare e permette a Lautaro di tornare al gol.

MKHITARYAN 6,5. Prestazione da stagione passata, una presenza nelle due fasi.

DIMARCO 6. Tempi e stop sono quelli di sempre. Insolitamente impreciso nelle traiettorie mancine.

THURAM 6,5. È un merito importante il rosso per Goglichidze. Va ad un passo dal raddoppio di testa, prima che ci pensi Frattesi.

MARTINEZ 7. Sbaglia un gol molto simile a quello già mancato contro la Juve, di testa. Si riscatta con la sponda per lo 0-2 e non fallisce il tris.

All. INZAGHI 6,5. La scossa, al netto di una gara favorita da un’espulsione prematura, sembra aver sortito effetti benevoli.

Pavard 6. Ingresso con buon piglio.

Dumfries 6. La gara è in discesa, tenta qualche sgroppata.

Zielinski 6. Il tempo di partecipare alla buona gestione della ripresa.

Taremi e Palacios sv.

Voto squadra 7.

m.t.