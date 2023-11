Benfica-Inter a Lisbona: Dumfries non convocato, recupera Sanchez

Milano, 28 novembre 2023 – L'Inter non avrà Denzel Dumfries in vista della trasferta di domani a Lisbona contro il Benfica. Il laterale nerazzurro ha un affaticamento muscolare e precauzionalmente lo staff tecnico ha deciso di non portarlo in Portogallo dove la comitiva si recherà al termine della rifinitura mattutina. Dovrebbe invece esserci Alexis Sanchez, che ha saltato Juventus-Inter per una distorsione riportata durante gli impegni con la nazionale ma negli ultimi due giorni si sta allenando senza problemi.

In vista di domani dovrebbero esserci parecchi cambi di formazione. Possibile esordio per Audero tra i pali, con Bisseck e De Vrij in difesa affiancati da Dimarco (che scalerebbe in difesa). Senza Dumfries, sarà Darmian a giostrare a tutta fascia, mentre Frattesi e Asllani sostituiranno Barella e Calhanoglu. Possibile utilizzo anche per Klaassen al posto di Mkhitaryan, certo il ritorno dal 1' di Carlos Augusto. Davanti Arnatuovic, probabilmente con Martinez.

Di questa mattina anche le dichiarazioni Beppe Marotta a margine di un evento a Milano: "Il mio rinnovo? Sono contento nel momento in cui la proprietà mi propone il prolungamento, non posso che esserne fiero e riconoscente. La risposta mia e dei miei colleghi Ausilio e Baccin è stata positiva e di conseguenza siamo contenti di poter lavorare ancora per questi colori e per questa società".

BENFICA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

BENFICA (3-4-3): Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, J. Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All.: Schmidt.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Dimarco; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Martinez. All. Inzaghi.

ARBITRO: Treimanis.

DIRETTA TV: ore 21 su Sky Sport.