L'Inter fissa il nuovo obiettivo di mercato: il portiere Bento Krepski

In attesa di capire quale sarà il budget a disposizione per il mercato estivo, Piero Ausilio e Beppe Marotta sembrano aver fissato il primo obiettivo da centrare una volta che si sarà definita la situazione societaria e con l'avvenuta conferma di Simone Inzaghi (che firmerà un rinnovo fino al 2027 a cifre migliorative rispetto agli attuali 5,5 milioni a stagione). Si tratta di Bento Krepski, 24 anni, portiere dell'Athletico Paranaense che di recente ha esordito nella nazionale maggiore del Brasile e la cui clausola rescissoria è di 60 milioni di euro. Grazie alle trattative avviate già lo scorso anno, il management nerazzurro ha già strappato il sì del giocatore, tanto che la scorsa estate già sembrava possibile un approdo del ragazzo a Milano. Sfumato per la volontà dell'Athletico di tenere il proprio tesserato almeno per un altro anno, potrebbe diventare ora realtà dopo che i brasiliani hanno acquistato il successore, Leo Linck.

Proprio Bento ha espresso alla società brasiliana la volontà di superare l'oceano. L'Inter è convinta di poter chiudere l'operazione per non più di 20 milioni di euro, assicurando così a Inzaghi un portiere che potrebbe crescere per un altro anno alle spalle di Sommer, reduce da un'ottima stagione in corso dopo aver raccolto una difficile eredità da Onana. I nerazzurri non dovrebbero infatti esercitare l'opzione d'acquisto per Emil Audero, in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria per 6,5 milioni di euro.