Bisseck si fa notare. Barella di sacrificio. Dimarco a spaziare

SOMMER 6,5. Parata importante su Rovella per evitare l’1-1 in avvio di ripresa.

BISSECK 6,5. Sarri invita i suoi a pressarlo, il tedesco ne esce bene e si fa valere in occasione dei corner sui due lati.

ACERBI 6,5. Corpo a corpo con Immobile, se prende il riferimento diventa difficile da superare.

BASTONI 6,5. Sortite offensive ridotte al minimo per badare a Felipe Anderson. Presidia la zona e in conduzione non sbaglia un colpo.

DARMIAN 6,5. Molto accorto, spesso a sostegno del giovane Bisseck nella propria metà campo. Errori al minimo.

BARELLA 7. Raccoglie tanti palloni “sporchi“ e uno di questi lo trasforma in assist.

CALHANOGLU 6. L’errore in avvio di ripresa che lancia Rovella in porta non è da lui, ma non ne commette altri.

MKHITARYAN 6,5. Offre soprattutto copertura per un tempo, poi comincia a “sgasare“ sfruttando gli spazi.

DIMARCO 6,5. Non solo contenimento, avanza senza timore e crea presupposti interessanti.

THURAM 7. I suoi scatti creano tanti problemi ai biancocelesti e quando ha la palla gol la sfrutta.

MARTINEZ 7. Poco o nulla fino alla rete, che realizza con freddezza. Da lì sale di colpi.

All. Inzaghi 7. L’Inter mostra sempre più maturità: aspetta che gli episodi vengano dalla propria parte e in difesa rischia pochissimo.

C. Augusto 6. Contributo positivo dalla panchina. Frattesi 6. Dinamismo e qualità nella parte finale della gara. Arnautovic sv., Klaassen sv. Asllani sv.

Voto Inter 7.

m. t.