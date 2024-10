Inter, novità a sinistra: Carlos Augusto è ko, ma sta tornando Buchanan

nLe immagini da Berna non suggerivano nulla di buono. Carlos Augusto che si ferma a bordo campo, si stringe il flessore della gamba sinistra e si copre il volto producendo una smorfia di dolore. Oggi gli esami e l'esito: risentimento muscolare, la situazione sarà rivalutata la prossima settimana. Lo stop non sembra così grave, ma il giocatore salterà sicuramente il derby d'Italia con la Juventus, l'Empoli nell'infrasettimanale e la gara successiva col Venezia.

Da capire se potrà esserci contro Arsenal o Napoli, in alternativa si preparerà a tornare dopo la sosta di novembre dedicata alle nazionali. In compenso, sulla stessa corsia, Simone Inzaghi sta ricevendo buone notizie da Tajon Buchanan.

Negli ultimi giorni il canadese è stato frenato dalla febbre, ma l'infortunio più grave (quello della scorsa estate accusato col Canada) è definitivamente alle spalle. Deve ovviamente rimettersi in forma, essendo fuori causa da quattro mesi. In questi giorni sta lavorando sul "motore", si allena assieme ai compagni e spera di poter mettere presto minuti nelle gambe, magari entrando a partita in corso e poi rilanciandosi come alternativa agli occhi di Inzaghi. Con il ko di Carlos Augusto diventa ancora più importante recuperare l'esterno, acquistato lo scorso gennaio per rinforzare la corsia destra ma che il tecnico ha poi schierato quasi sempre sul lato opposto, sebbene in una fase finale del campionato nel quale l'Inter era fortemente lanciata verso lo scudetto. Ovviamente il titolare come quinto a sinistra è e resta Dimarco, così come alle sue spalle è imprescindibile Bastoni. Con Palacios fuori dalla lista Champions ed evidentemente non ritenuto ancora pronto anche per il campionato, Inzaghi ha schierato Bisseck come terzo difensore sul lato mancino contro lo Young Boys.