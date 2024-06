Cristian Chivu lascia la panchina della Primavera nerazzurra, l'omaggio dell'Inter: "Quanti trofei coi nostri colori"

Era una delle "tracce" del Triplete del 2010 rimaste in società. Cristian Chivu, allenatore della Primavera, ha però deciso in accordo con l'Inter di chiudere qui la sua esperienza da tecnico nel settore giovanile. Un percorso cominciato nel 2018 con l'Under 14, salendo fino all'Under 19 con cui ha vinto il campionato due anni fa. Nella stagione appena conclusa i nerazzurri sono arrivati davanti a tutti in regular season, ma il Sassuolo (già bestia nera della prima squadra) si è rivelato indigesto anche per i più giovani: 3-0 in semifinale per gli emiliani.

Martedì pomeriggio, nel giorno della nomina di Beppe Marotta a presidente del club, Chivu e i suoi ragazzi sono passati dalla sede per un saluto ai dirigenti. E' stata anche l'occasione per l'ultimo incrocio tra le parti, che già sapevano da tempo si sarebbero separate. La società ha deciso, al posto dell'ex difensore interista, di promuovere Andrea Zanchetta, da tantissimi anni nei quadri del vivaio nerazzurro e che meglio di tutti conosce i ragazzi che si affacceranno l'anno prossimo al campionato Primavera 1.

"Basta ascoltare le parole che i suoi ragazzi gli hanno dedicato nel corso di questi anni - si legge nel comunicato di commiato della società -. Tanti di loro sono stati con Chivu fin dall’Under 14, categoria da cui è partita la sua avventura in panchina nell’estate del 2018: un nuovo viaggio sempre a tinte nerazzurre dopo aver vinto tutto da calciatore con la nostra maglia. Poi le esperienze alla guida di Under 17 e Under 18 fino alla chiamata della Primavera nell’estate del 2021, un banco di prova importante e stimolante per un uomo ambizioso come lui. Nella stagione 2021/22 la conquista di uno splendido Scudetto Under 19, il decimo della storia dell’Inter, arrivato al termine di una seconda parte di stagione esaltante e praticamente perfetta. Cristian Chivu lascia l’Inter dopo aver sollevato trofei con i nostri colori in campo e in panchina".

Nei mesi passati Chivu era stato avvicinato anche alla panchina dell'Ajax, dove poi si è seduto l'italiano Farioli.