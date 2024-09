City-Inter, come una finale. Inzaghi ritrova la difesa per arginare Haaland

L’ostacolo più alto è all’inizio del cammino. Se fosse un videogioco, il Manchester City sarebbe alla fine, il mostro più grosso e più brutto. Ma è la Champions League, è calcio, i cui vertici europei hanno deciso che quelli forti si devono incontrare tra loro da subito. Di qui la nuova formula e un remake della finale di due stagioni fa, nello stesso torneo, nella quale stupì l’Inter e vinse il City. Qualcosa è cambiato, non una serie di punti fermi. C’è sempre Haaland al centro dei pensieri più cupi di Inzaghi e non è certo l’unico su cui doversi focalizzare. I Citizens sono un’orchestra le cui stonature, per ora, sono circoscritte alle notizie sul processo in patria per una serie di presunte violazioni che potrebbero costare carissime. A sentenza ci si arriverà presumibilmente a primavera, così la Champions che inizia oggi per Guardiola rischia di diventare l’ultimo ballo jordaniano di “The Last Dance“, una motivazione in più per mettere il vestito buono in Europa, dove lo scorso anno il “solito“ Real Madrid eliminò il City con le sue punzecchiature in contropiede e qualche benevola deviazione per mettere fuori causa Ederson.

Un altro che popola gli incubi nerazzurri, ancor più di Haaland se si guarda al celebre precedente del 2023. Fu lui a stoppare l’Inter in più circostanze, mantenendo immacolata la porta e consegnando la Coppa agli inglesi. Tra chi andò a sbattere contro il brasiliano c’è Lautaro, a cui la Champions ha riservato soddisfazioni alterne. I numeri non sono in linea con la nomea che si è fatto tra Serie A (tolte le prime quattro di quest’anno) e Copa America, dove è stato capocannoniere. Federico Dimarco, invece, prese direttamente la traversa dopo aver superato Ederson. Stasera non ci sarà nemmeno, causa affaticamento agli adduttori. Fuori anche Arnautovic per un febbrone che lo ha colto ieri, mentre Buchanan è infortunato da tempo e il duo Palacios-Correa non è in lista Champions. Per sparigliare le carte in avanti c’è soltanto Taremi, ma rispetto all’ultimo weekend gli altri reparti si popoleranno con Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu. "Ma rispetto a Monza servirà un’altra intensità", ammonisce Inzaghi.

Probabili formazioni. MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.