Colpo a sorpresa. Inter all’americana. Bloccato Tessman

L’Inter potrebbe parlare statunitense e non solo per la proprietà. Poche settimane dopo il passaggio di consegne tra Steven Zhang e il fondo Oaktree, gli uomini mercato nerazzurri hanno messo le mani su Tanner Tessmann, nativo di Birmingham (quella dell’Alabama) e in Italia dal 2021 sempre con la maglia del Venezia. In Serie B è stato una colonna della squadra neopromossa, in campo per 41 partite su 42 (una sola assenza per squalifica) con 7 gol e 3 assist.

Il direttore sportivo dei veneti, Filippo Antonelli, è stato pochi giorni fa nella sede nerazzurra e le parti hanno avuto modo di discutere del ragazzo, il cui contratto è in scadenza nel 2025, e anche di eventuali contropartite da inserire nell’operazione. In particolare di Gaetano Oristanio, nell’ultimo anno al Cagliari in prestito con diritto di riscatto che i sardi hanno deciso di non esercitare. Qualora l’operazione dovesse andare a buon fine, è comunque probabile che il centrocampista resti al Venezia almeno per un altro anno, rinnovando per poi essere ceduto. I nerazzurri si sentono molto ben coperti in mediana e con sei giocatori di alto livello già in rosa (Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi, Asllani e Zielinski) sarebbero costretti a lasciare un eventuale settimo elemento fuori dalla lista Champions. In settimana ci sarà un nuovo incontro, così come proseguiranno i contatti col Genoa per definire l’acquisto di Josep Martinez: la trattativa è avviatissima, anche in questo caso potrebbe entrare nell’affare una contropartita (Satriano?).

Più difficilmente arriverà in tempi brevi una soluzione positiva per Gudmundsson, in primis perché l’Inter deve prima trovare una destinazione ad Arnautovic e Correra. Non è assolutamente da escludere che la quinta punta chiesta da Inzaghi possa essere Valentin Carboni, reduce dal prestito al Monza e da ieri ufficialmente nella lista dei convocati di Scaloni per l’Argentina, in vista della Copa America in programma dal 20 giugno.