Da appiano. Barella in gruppo già da domani. Lautaro atteso soltanto giovedì

I lavori sul campo riprenderanno martedì. Con un Barella in più, probabilmente in gruppo ma su questo andranno fatto le verifiche del caso. Il centrocampista si è fermato poco prima della sosta, ha dovuto nuovamente saltare gli impegni con la nazionale (gli era successo anche a settembre per un’operazione al naso) e avendo a che fare con un problema muscolare userà tutta la precauzione del caso. Dalle gare con le rappresentative arriverà come sempre in extremis Lautaro Martinez, che affronterà la Bolivia soltanto alle 2 italiane della notte tra martedì e mercoledì. Difficilmente rivedrà i campi di Appiano prima di giovedì e il lavoro in gruppo il giorno successivo. Roma-Inter è in calendario per domenica sera alle 20.45 e questo è un vantaggio per Inzaghi, che in passato si è ritrovato a dover preparare in brevissimo tempo la squadra per partite calendarizzate al sabato pomeriggio. Proprio dall’Argentina sono arrivate pochi giorni fa pessime notizie riguardanti Valentin Carboni, attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia: in allenamento con la nazionale si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione praticamente terminata e niente riscatto da parte dei francesi.M.T.