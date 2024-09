Da APPIANo. Domani pomeriggio la ripresa senza i nazionali. Bastoni e Calhanoglu, condizioni da valutare

Simone Inzaghi ritroverà i suoi giocatori domani pomeriggio ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti dopo il riposo concesso a seguito del 4-0 sull’Atalanta. Non ci saranno ovviamente tutti i nazionali, da capire se resteranno o meno con i rispettivi ct i due giocatori usciti con qualche problema durante la sfida di venerdì sera contro la Dea. Alessandro Bastoni ha patito un affaticamento al soleo della gamba destra, Hakan Calhanoglu un affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra. Entrambi sono stati sostituiti nella ripresa al Meazza, verranno valutati dallo staff medico della propria nazionale, ma al momento non hanno svolto esami strumentali e dovrebbero rimanere a disposizione dei selezionatori.M.T.