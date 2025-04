Inter: una maglia speciale per festeggiare i 46 anni del supertifoso Valentino Rossi

Milano, 10 aprile 2025 – L'Inter giocherà sabato alle 18 contro il Cagliari con una maglia speciale. Non sarà nerazzurra, sarà quella bianca "away", solitamente destinata alle partite in trasferta, con in più un omaggio a Valentino Rossi.

Il "Dottore" ha da poco compiuto 46 anni, lo scorso 16 febbraio, e il club ha deciso di produrre una maglia in edizione limitata, integrando lo stile del kit away con (si legge nella nota emessa questa mattina dalla società nerazzurra) "il celebre 'Sole e Luna' integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l’unione di due mondi e a celebrare il legame speciale tra Rossi e l'Inter".

Il commento del pilota

"Sarà un onore vedere i ragazzi della mia squadra indossare questa maglia creata assieme a Nike e a Inter! È un sogno che si realizza, che unisce l'amore per il motociclismo e il mio team del cuore. Un gesto di grande affetto verso una squadra che mi ha sempre fatto sentire a casa", ha dichiarato lo stesso Valentino Rossi, noto tifoso interista.

Sarà un'edizione speciale, disponibile (nello store online e in quelli di Galleria Passerella, Piazza Castello, San Siro e nei punti vendita Nike) nella versione custom "Rossi 46", con nome del pilota e numero impressi sul retro della casacca.

Dal campo e dagli uffici

Nel frattempo l'Inter si sta preparando proprio per la gara di Cagliari. Buone notizie da Dimarco, che oggi si è allenato parzialmente col resto del gruppo. L'obiettivo è provare ad esserci dal 1' nella sfida coi sardi o comunque disputare uno scampolo, per poi partire dall'inizio contro il Bayern Monaco. Domani potrebbe riprendere a lavorare coi compagni anche Taremi, fosse davvero così potrebbe già essere in panchina sabato.

Del momento dei nerazzurri ha parlato il presidente Beppe Marotta a "Il Foglio a San Siro". "Noi siamo contenti di essere presenti al momento giusto nelle varie competizioni, abbiamo l'obbligo di crederci fino in fondo - ha dichiarato il massimo dirigente -. Abbiamo vinto a Monaco, ma c'è il ritorno. L'esperienza dice che i risultati possono essere stravolti. Nel frattempo non dimentichiamoci che col Cagliari sarà un appuntamento importante: se non saremo collegati, rischiamo di non essere all'altezza del ruolo. La gara è facile solo sulla carta".