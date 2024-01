De Vrij, che lotta. Miki è inesauribile. Thuram, poco smalto

SOMMER 6,5. La parata in avvio di ripresa su Kvaratskhelia è tutt’altro che scontata.

PAVARD 6,5. Cura la zona di competenza e se c’è da sganciarsi ci prova: suo l’assist del gol di Lautaro.

DE VRIJ 6,5. Ha vantaggio fisico su Simeone, lo sfrutta nel corpo a corpo.

ACERBI 6. Più a suo agio da perno centrale: rispetto a Bastoni, come braccetto, pecca in qualità nella spinta.

DARMIAN 6,5. I movimenti sono sempre corretti, gli manca incisività una volta sul fondo ma in difesa è un computer.

BARELLA 6. È in tante azioni offensive dell’Inter, con meno precisione rispetto al solito.

CALHANOGLU 5,5. Molto falloso, rischia più volte il giallo finché Rapuano non lo sventola davvero.

MKHITARYAN 6,5. Un motorino sempre acceso.

DIMARCO 6. L’occasione più ghiotta del primo tempo è sua: palla fuori di centimentri.

THURAM 5,5. Dietro la linea difensiva del Napoli c’è spazio, ma il francese cade nel fuorigioco e qualche non gli arriva il pallone come si deve. Quello buono lo colpisce male.

MARTINEZ 7. Da 5,5 fino al gol nel recupero: ma i campioni sono così.

All. INZAGHI 7. L’Inter brilla molto meno che in semifinale e come due anni fa trionfa in extremis.

Carlos Augusto 5,5. Non gli riesce di scodellare il pallone buono in area. Frattesi 6,5. Tanto dinamismo e un gran velo sul gol. Arnautovic 6. Aggiunge fisicità, ma senza incidere, nell’assalto finale. Sanchez 6,5. Buon ingresso, dà vitalità all’attacco.

Bisseck sv.

Voto squadra 6,5.