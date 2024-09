Derby Inter-Milan: data, orario, biglietti. Tutto quello che c'è da sapere

Milano, 4 settembre 2024 – Ora è ufficiale: domenica 22 settembre alle ore 20.45 sarà tempo di derby. Inter e Milan di fronte, in una settimana che vedrà nerazzurri e rossoneri impegnati anche nella prima giornata di Champions League, rispettivamente contro Manchester City (mercoledì 18 settembre, a Manchester, alle ore 21) e Liverpool (martedì 17 settembre, a San Siro, alle ore 21). In campionato l'Inter affronterà prima il Monza, all'U-Power Stadium, domenica 15 settembre alle ore 20.45. Il Milan, invece, ospiterà il Venezia sabato 14 settembre, sempre alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi è partita con un pareggio e due vittorie: primo posto in classifica, 4-0 nell'ultima uscita contro l'Atalanta. Il Diavolo di Paulo Fonseca è invece a due punti, dopo il pareggio con la Lazio (2-2), il ko contro il Parma (1-2) e il pari arrivato negli ultimi minuti contro il Torino. Le fasi di vendita dell'Inter L'Inter ha reso noto che la prima fase di vendita dei tagliandi ha preso il via alle ore 12 di giovedì 29 agosto, quando i soli abbonati al secondo anello blu hanno potuto acquistare un biglietto per sé stessi scegliendo tra uno qualsiasi dei posti messi disponibili. L'esclusiva è terminata alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. L'abbonamento di secondo anello blu non include il derby, viene riservata agli abbonati di questa tipologia una finestra di vendita prioritaria di due giorni a condizioni agevolate. La seconda fase è iniziata alle ore 12 di martedì 3 settembre e si è conclusa alla mezzanotte dello stesso giorno. Vi hanno avuto accesso tutto gli abbonati alla nuova tariffa plus, con la possibilità di acquistare due biglietti col numero della tessera “siamo noi” su cui è caricato l'abbonamento per accedere alla vendita. Dalle ore 12 di mercoledì 4 settembre e fino alla mezzanotte, la vendita è dedicata ai soci Inter club attivi alla stagione 24-25, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti siano soci attivi. La quarta fase è invece dedicata a tutti i possessori di tessera “siamo noi attiva” e sottoscritta entro il 28 agosto 2024. Dalle ore 12 di giovedì 5 settembre è possibile acquistare fino a due biglietti. La vendita si conclude alla mezzanotte di mercoledì 11 settembre. La prima fase di vendita libera si aprirà con la pre-sale riservata ai titolari di carte Bper Mastercard, che dalle 12 alla mezzanotte di giovedì 12 settembre possono acquistare fino a due biglietti in esclusiva. L'acquisto può essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta Bper del circuito Mastercard. La vendita libera degli eventuali ultimi biglietti residui è prevista per tutti dalle ore 12 di venerdì 13 settembre, sempre solo online su www.inter.it/tickets. Qualora consentito, è possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti. Si ricorda inoltre agli abbonati Serie A 24-25 a tariffa base che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone. Le fasi di vendita del Milan Il Milan ha comunicato che i biglietti per il settore ospiti relativi a Inter-Milan, gara valevole per la 5ª giornata di Serie A, saranno in vendita al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sul sito booking.acmilan.com a partire da giovedì 5 settembre secondo le seguenti modalità. Fase Abbonati: dalle 12 di giovedì 5 settembre alle 23.59 di martedì 10 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati 2024/25. Vendita libera (necessaria Crn Card): gli eventuali biglietti rimasti saranno messi in vendita dalle 12 di mercoledì 11 settembre e fino a esaurimento. Prezzo e Crn Card: il costo dei tagliandi per Inter-Milan è di 49€ cadauno; per poter acquistare il biglietto è necessario essere intestatari di una Crn Card in corso di validità.