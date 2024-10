Dimarco col freno. Miki, gol capolavoro. Zampata Dumfries

SOMMER 5. Sui primi due gol ha poche colpe, però poteva far qualcosa di più sulle conclusioni di Yildiz.

PAVARD 6. Fra i tre di dietro è il più continuo (imbambolato però sull’1-1), facendosi trovare al posto giusto in fase di spinta.

DE VRIJ 5. Fuori posizione in occasione del pareggio di Vlahovic, poi tira in curva da pochi metri il pallone del 5-2. Nel finale sbanda.

BASTONI 6. Deve spesso rincorrere Conceiçao o Vlahovic, ma quando può si lancia in avanti.

DUMFRIES 5,5. Tanto bravo quando si guadagna il rigore del 3-2 e mette poi la zampata per il 4-2 (dopo aver fallito un gol più facile), pasticcia in difesa: per due volte perde Yildiz.

BARELLA 6,5. Torna a fare la mezzala, gioca con la testa alta e intelligenza. Chiude come regista.

ZIELINSKI 7. Sostituisce Calhanoglu, disinvolto davanti alla difesa e algido per due volte dal dischetto.

MKHITARYAN 6.5. Gol capolavoro con un sinistro chirurgico ma fatica per contenere l’esuberanza di Conceiçao e Cambiaso.

DIMARCO 6. Col freno a mano tirato, Di Gregorio gli nega il gol su punizione.

THURAM 7,5. Un rigore procurato, la sponda per il 2-2 di Mkhitarian e una gran percussione nel finale del primo tempo. Immarcabile.

MARTINEZ 5,5. A tratti sparisce dal match e innesca la ripartenza per la rete del 2-1 bianconero. Meglio nella ripresa, quando di testa e di destro sfiora la rete che avrebbe chiuso la gara.

all. INZAGHI 6. La sua ’Inter ribalta il match e domina per lunghi tratti ma concede troppo in difesa. I cambi nulla portano.

Bisseck 5. Sorpreso sul cross di Savona che mandà Yildiz in gol. Frattesi 5,5. Non ha un buon approccio. Darmian 5,5. Prova ad arginare Conceicao ma soffre come gli altri. Taremi sv.

Voto squadra 6

Giulio Mola