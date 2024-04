Inter-Empoli, formazioni ufficiali live: Acerbi titolare. La partita in diretta alle 20.45

Milano, 1 aprile 2024 – L’Inter per riportarsi a +14 sul Milan e mettere un altro tassello verso la conquista dello scudetto. L’Empoli, invece, deve cercare il colpaccio per continuare a inseguire la salvezza. Questa sera alle 20.45 a San Siro va in scena il posticipo della 30esima giornata di Serie A.

Fari puntati su Francesco Acerbi, al centro della bufera nelle ultime due settimane per il caso del presunto insulto razzista nei confronti del difensore del Napoli Juan Jesus. Il difensore dell’Inter, assolto dal giudice sportivo per mancanza di prove, torna subito in campo per guidare la difesa nerazzurra. Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione: i tre punti sono troppo importanti e in attacco punta sulla collaudata coppia Lautaro Martinez-Thuram.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.

Inter-Empoli live alle 20.45

Dove vedere la partita in tv

Inter-Empoli, in programma questa sera alle 20.45, è trasmessa in diretta su Dazn.