Inter-Empoli, Inzaghi tiene a riposo Thuram: probabili formazioni e dove vederla

Milano – Nuovo appuntamento al Meazza per l'Inter, chiamata domani sera alle 20.45 alla sfida contro l'Empoli. I nerazzurri sono reduci dal 2-2 di mercoledì nel recupero contro il Bologna e puntano a un successo per riprendere la marcia dopo i punti lasciati per strada. Qualche cambio di formazione per Simone Inzaghi. Tornano a disposizione sia Acerbi che Mkhitaryan, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina, non avendo i 90' nelle gambe. Dovrebbe invece prendere posto da subito in difesa Benjamin Pavard, che sarebbe al rientro da titolare. Il francese si avvicenderà con Darmian, sempre in difesa Carlos Augusto è favorito su Bastoni.

A centrocampo il tecnico dovrebbe schierare gli stessi cinque già visti nella partita contro i felsinei, mentre davanti Thuram potrebbe tornare in panchina. L'attaccante è tornato titolare, dopo un infortunio, proprio nella gara di mercoledì scorso. Ha però giocato 90' e complice il calendario molto fitto potrebbe nuovamente lasciare spazio a Taremi al fianco di Lautaro Martinez.

L'Inter deve infatti fare i conti con diverse assenze (Bisseck, Calhanoglu, Correa e forse anche Frattesi che negli ultimi giorni si è allenato a parte per un affaticamento muscolare) nonché con un calendario fittissimo. Mercoledì volerà a Praga contro lo Sparta in Champions, la domenica successiva sarà a Lecce, quindi di nuovo in Coppa col Monaco e il 2 febbraio avrà il derby di Milano. Cinque gare in due settimane in un momento chiave della stagione.

INTER-EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Martinez. All. Inzaghi.

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.

ARBITRO: Feliciani.

DIRETTA TV: ore 20.45 su Dazn.