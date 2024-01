Inter, la testa è già alla Fiorentina, senza Barella e Calhanoglu

Milano, 23 gennaio 2024 – La festa per la vittoria della Supercoppa Italiana, sul prato di Riyadh, è stata seguita per l'Inter da un pronto rientro a Milano avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Oggi la squadra avrà una giornata di riposo, da domani si comincerà a lavorare in proiezione Fiorentina.

Il prossimo appuntamento per i nerazzurri è infatti la sfida del Franchi alle 20.45 di domenica, che Inzaghi dovrà affrontare senza gli squalificati Calhanoglu e Barella, il primo ammonito già in semifinale e il secondo ieri contro il Napoli, finiranno tra i destinatari dei provvedimenti del giudice sportivo.

Si profila quindi una piccola emergenza in mediana, dove dovrebbero giocare Davide Frattesi come mezzala destra e Kristjan Asllani come regista. Le assenze dovrebbero spingere la dirigenza a rimandare l'addio di Stefano Sensi, promesso al Leicester a titolo definitivo, ma che per questa settimana sembra ancora destinato a restare nel gruppo nerazzurro, per poi prendere effettivamente la via dell'Inghilterra.

Da verificare le condizioni di Alessandro Bastoni, ieri rimasto fuori per un affaticamento muscolare. Nel caso in cui dovesse rientrare, il tecnico sceglierà in mezzo tra Acerbi e De Vrij. A maggior ragione viste le assenze, è difficile pensare che Inzaghi tocchi ulteriormente la formazione. La squadra, pur impegnata in Arabia, ha infatti diversi giorni per poter ricaricare le pile e allenarsi guardando a una gara nella quale l'Inter potrebbe partire a -4 in classifica qualora la Juventus dovesse vincere nelle ore precedenti contro l'Empoli.