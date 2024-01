Fiorentina-Inter, probabili formazioni e orari tv

Milano, 27 gennaio 2024 - Per il momento è la trasferta di Genova, per entrambe, ad aver rappresentato un ostacolo difficile da superare nella lotta Scudetto (pareggio), per il resto la differenza porta la firma della Supercoppa in Arabia, con l’Inter vincitrice ma costretta a recuperare il 28 febbraio contro l’Atalanta, mentre la Juventus ha sfruttato l’occasione vincendo a Lecce. Il prossimo turno, sulla carta, sorride ai bianconeri che hanno un impegno più facile in casa contro l’Empoli visto che i nerazzurri saranno di scena a Firenze contro la Fiorentina. Il 4 febbraio, invece, scontro diretto a San Siro, non decisivo ma sicuramente importante in questa porzione di calendario prima che riparta anche la Champions League (nerazzurri contro l’Atletico Madrid negli ottavi). Doppio problema per Inzaghi che dovrà provare a fare bottino pieno al Franchi senza gli squalificati Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, affidandosi dunque a Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Banalmente, pur con una partita da recuperare, i nerazzurri devono evitare il rischio di arrivare allo scontro con la Juve indietro di quattro punti. E mentre Allegri ha parlato di una Juve in stile Sinner contro una Inter paragonata a Djokovic, Simone Inzaghi ha deciso di non parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita. Il tecnico non rilascerà dichiarazioni nemmeno a Inter Tv. Insomma, la sfida è aperta, ma per ora le stoccate arrivano più da sponda juventina che da quella interista (‘guardie e ladri’, Allegri dixit), con i nerazzurri che nel frattempo hanno incassato il primo trofeo stagionale con la Supercoppa vinta in Arabia in finale contro il Napoli. Il Derby d’Italia è in pieno atto.

Probabili formazioni

Come detto, due problemi per Simone Inzaghi a centrocampo. Fuori per squalifica Barella e Calhanoglu, significa perdere due terzi della mediana titolare, così a fianco di Henrikh Mkhitaryan ci saranno Davide Frattesi e Kristjan Asllani, i quali dovranno cogliere l’occasione e mandare un segnale al tecnico che finora li ha sempre visti come riserve conclamate. In difesa c’è invece il dubbio Alessandro Bastoni, in gruppo ma non al meglio, così potrebbe toccare a de Vrij con Acerbi e Pavard a completare il reparto. Sulle fasce è inamovibile Dimarco mentre a destra potrebbe toccherà ancora a Darmian. Davanti, manco a dirlo, la classica coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram. Nella Fiorentina Italiano non ha ricevuto una prima punta dal mercato, motivo per il quale toccherà a Beltran farsi carico della quota gol viola con Ikoné, Bonaventura e Sottil a supporto. Arthur e Duncan sarà la diga di centrocampo, in difesa Faraoni, Milenkovic, Quarta e Parisi. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

I precedenti

Fiorentina-Inter è una classica del calcio italiano infatti le due squadre si sono affrontate per 187 volte nella storia, con 79 vittorie nerazzurre, 58 pareggi e 50 vittorie viola. Il primo precedente risale al 30 settembre 1928 con la vittoria nerazzurra per 0-3 a Firenze, mentre il primo successo viola porta la data del 24 aprile 1932 con il medesimo risultato. Gli ultimi precedenti sono favorevoli ai nerazzurri con 15 risultati positivi su 16 partite giocate con uno score di 10 vittorie e 5 pareggi e con l’unica sconfitta maturata l’1 aprile 2023 a San Siro per 0-1 (Bonaventura). L’Inter è imbattuta nelle ultime sei trasferte contro la Fiorentina in Serie A: tre pareggi che sono stati seguiti da tre successi. I nerazzurri hanno trovato il gol in ciascuna delle ultime otto gare esterne contro i viola in campionato. L’ottimo stato di forma della squadra di Simone Inzaghi trova riscontro in questo dato: l’inter ha vinto le prime quattro gare giocate nel 2024, due in campionato e due in Supercoppa. I nerazzurri non iniziavano un anno solare con quattro successi nelle prime quattro partite dal 2017. L’anno scorso, il 22 ottobre 2022, finì 3-4 in una partita rocambolesca che vide i nerazzurri salire 0-2 (Barella e Lautaro), poi la rimonta viola fino al due pari con Cabral e Ikone, nuovo vantaggio esterno con Lautaro, altro pareggio con Jovic al 90’ e infine al 95’ gol vittoria di Mkhitaryan. L’ultima sconfitta nerazzurra a Firenze in campionato risale al 22 aprile 2017 per 5-4 (Vecino e Babacar doppietta, più Astori da una parte, Perisic e tripletta di Icardi dall’altra). In totale, a Firenze sono state giocate 94 partite con 25 vittorie interiste, 37 pareggi e 32 vittorie viola. Per quanto riguarda i maggiori bomber della sfida comanda Gabriel Batistuta con 15 gol, poi Mauro Icardi con 11, Sandro Mazzola con 10, Giuseppe Meazza con 9 e Aldo Serena con 8.

Arbitro della sfida

L'arbitro di Fiorentina-Inter, match valevole per la 22ª giornata di Serie A, sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Imperiale e Vecchi, il quarto ufficiale sarà Giua, VAR dell'incontro Marini, Assistente VAR Doveri. Un solo precedente tra Aureliano e l’Inter, risale al 3 gennaio 2021 nel match interno vinto 6-2 contro il Crotone. Due invece i precedenti con la Fiorentina: Cagliari-Fiorentina del 23 gennaio 2021 terminata 1-1 e Sassuolo-Fiorentina del 17 aprile 2021 terminata 3-1.

Dove vederla in tv

Fiorentina-Inter si disputerà domenica 28 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet. I telecronisti della partita saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo. Si gioca dunque l'ultimo incrocio prima dello scontro diretto per lo Scudetto datato 4 febbraio a San Siro.