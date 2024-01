Serie A, Milan-Bologna: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Milano, 27 gennaio 2024 – Reduce dal successo all’ultimo respiro e in rimonta ottenuto in casa dell’Udinese, il Milan si prepara a un altro appuntamento di grande peso specifico e dall’alto coefficiente di difficoltà come quello di questa sera alle 20.45 (match in diretta su DAZN e Sky Sport Calcio) contro il Bologna di Thiago Motta, vera e propria sorpresa della prima parte. I rossoneri cercano i tre punti per dare continuità ai recenti buoni risultati senza pensare troppo al fatto di poter rientrare nella corsa scudetto, come sottolineato da mister Stefano Pioli nella conferenza della vigilia: “Arrivare a cinque vittorie di fila sarebbe per noi molto significativo, anche perché non ci siamo mai riusciti in questa stagione. Abbiamo tanti stimoli da affrontare con determinazione e concentrazione. Al momento non siamo nella lotteria scudetto e dobbiamo continuare a pensare a partita dopo partita. La squadra sta bene dal punto di vista mentale. Abbiamo vinto alcune partite e dobbiamo pensare solo alla sfida contro il Bologna, che sarà difficile perché di fronte avremo una squadra che gioca un ottimo calcio”. Il tecnico rossonero opterà ancora una volta per il consueto 4-2-3-1 pronto a trasformarsi in 4-3-3 io 4-2-4 a seconda delle esigenze e dei cambi effettuati: a difendere la porta sarà ancora Mike Maignan – pronto a voltare pagina dopo il vergognoso episodio dei cori razzisti ricevuti in casa dell’Udinese (“L’ho trovato sereno, forte e fiero di tutto l’appoggio ricevuto” ha detto Pioli), che avrà dinnanzi a sé un pacchetto arretrato a proteggerlo, formato da capitan Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Davanti alla difesa agiranno ancora Reijnders e Adlì, con Bennacer che non sarà della partita dopo essere rientrato dalla Coppa d’Africa con un piccolo guaio muscolare. Nessuna novità neppure sulla trequarti, dove ci saranno Pulisic, Loftus-Cheek e Leao – intenzionato a sbloccarsi dopo un digiuno di gol di quasi cinque mesi – che lavoreranno a supporto della punta Giroud.

Le possibili scelte di Thiago Motta

Sul fronte opposto, il Bologna si presenta ai blocchi di partenza della sfida dopo aver saltato il turno contro la Fiorentina – impegnata la settimana scorsa nella Supercoppa – e con un bilancio di due sconfitte nelle ultime tre uscite: “Stiamo bene e come sempre ci siamo preparati bene per questa sfida contro un’avversaria importante – ha dichiarato Thiago Motta alla vigilia –. Il Milan è una delle squadre che sono candidate per la vittoria dello scudetto e parte sempre molto forte. Dovremo cercare di imporre il nostro gioco ed essere determinati nel proporre il nostro calcio”. Il tecnico brasiliano schiererà i rossoblù con un 4-2-3-1 speculare a quello del Milan: tra i pali della porta felsinea ci sarà Skorupski, schermato da una linea a quattro di difesa composta da De Silvestri – scelto al posto dello squalificato Posch –, Beukema, Calafiori e Kristiansen. Freuler e Moro formeranno invece la coppia in mediana, con Orsolini, Ferguson e l’ex di serata (assieme a Pioli) Saelemaekers che agiranno alle spalle della punta Zirkzee, che rientra dopo aver scontato la squalifica.

Orari e dove vedere la gara in TV: la gara sarà trasmessa sabato 27 gennaio alle ore 20.45 su DAZN e Sky Sport Calcio (canale 251).

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.