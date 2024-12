Fiorentina. Pericolo Kean. Con lui la stagione è già magica

La parola scudetto che qualcuno sussurra, che qualcun altro nasconde con ampi gesti di scaramanzia. Ma anche e soprattutto tanta Champions, intesa come piazzamento d’onore e obiettivo (viola) più che concreto. Racconteranno questo i tre punti che Fiorentina e Inter cercheranno di strapparsi di mano questa sera al Franchi. Bella storia, bellissima sfida, belle sensazioni e – ne siamo sicuri – bello spettacolo. Perché viola e nerazzurri rappresentano bene quanto di buono ed emozionante c’è nel calcio italiano di oggi. E la Fiorentina ha la freschezza di un progetto appena varato, riuscito alla perfezione e con un potenziale di crescita esaltante.

Da questo contrasto temporale di buone cose, qualità e ambizioni, dunque, uscirà tutto il bello di Fiorentina-Inter. Super-sfida che girerà sulle prestazioni di attori bravissimi. In ogni zona del campo. E soprattutto lassù, dove si corre per buttarla dentro. Lassù, dove da una parte il colosso Kean farà di tutto per continuare la sua corsa al gol, mentre dall’altra si muove l’indomabile Lautaro. Ma, su una cosa Kean potrebbe addirittura essere leggermente in vantaggio su Lautaro: le motivazioni. Moise sa bene quanto vale, per lui, questa energia e questa voglia di essere il più forte riconquistata indossando la maglia viola. Kean ha capito che la stagione della Fiorentina può essere ancora più magica grazie a lui. E la rincorsa alla classifica cannonieri passa per quelle porte da... timbrare domenica dopo domenica. Partita dopo partita.

Coreografia, applausi e tutto esaurito. Signore e signori, Fiorentina-Inter può davvero cominciare.

Riccardo Galli