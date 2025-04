Frattesi frenato. Correa sul pezzo. Energia Zalewski

J. MARTINEZ 6. Grande parata di piede su Leao. Abraham lo fulmina.

BISSECK 5,5. Tra i pochi a tenere fisicamente Leao, ma sull’1-0 è troppo distante dall’avversario.

DE VRIJ 6. In difesa non sbaglia. Manca un gol nel primo tempo: tutto solo, l’incornata è debole.

BASTONI 6,5. Poco cercato a lungo, sale molto di tono nella ripresa.

DARMIAN 5,5. Soffre tantissimo Leao in copertura.

FRATTESI 5,5. Falloso e poco ispirato negli inserimenti.

CALHANOGLU 7. Beccato e insultato dal pubblico rossonero, risponde con la staffilata del pari.

BARELLA 6,5. Uomo ovunque del centrocampo nerazzurro: stoppa e ricuce.

C. AUGUSTO 5,5. Visto Zalewski dopo di lui, perde il confronto con il compagno di squadra.

CORREA 6,5. Tanta generosità e la palla giusta per Calhanoglu.

THURAM 5,5. Arginato al meglio dai centrali avversari.

All. INZAGHI 6. Anche stavolta l’approccio al derby della squadra non è ad alti ritmi, ma la reazione allo svantaggio è buona e la qualificazione è in gioco.

Pavard 6. Entra contro un Leao stanco e gestisce.

Zalewski 6,5. Molto più attivo in avanti di Carlos Augusto.

Mkhitaryan 6. Maignan gli toglie l’urlo del possibile sorpasso dopo un gran contropiede.

Acerbi e Berenbruch sv.

Voto squadra 6.

Mattia Todisco