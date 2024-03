Gli avversari. Nicola: "La sfida è dura. Ma dobbiamo crederci»

"Grande rispetto per l’Inter, ma anche la voglia di non arrendersi ai facili pronostici". Davide Nicola non è il tipo che si dà per vinto e carica la sua Empoli in vista della sfida do domani con la capolista. Si tratta delle classiche partite con cui possiamo confrontarci con squadre di altissimo livello - spiega il tecnico azzurro -. Tutto quello che abbiamo fatto prima è stato riconosciuto, adesso dobbiamo trasformare in punti questa voglia di essere competitivi".