Inter, un tris contro il Cagliari per essere virtualmente in testa

L'Inter continua a vincere e torna a brillare. Il successo casalingo sul Como aveva destato impressioni meno scintillanti del solito, un 2-0 sigillato soltanto nelle battute finali dopo aver sbloccato a fatica il punteggio, restando sempre sul filo del possibile pareggio. I tre gol rifilati al Cagliari, tutti nel secondo tempo dopo aver sprecato molto nel primo, sono una nuova dimostrazione di potenza, sebbene contro un'avversaria che lotta per non retrocedere.

A Inzaghi servivano buone risposte in vista della Supercoppa (semifinale con l'Atalanta il 2 gennaio) e le ha ricevute. Lautaro Martinez ha ritrovato la rete che mancava dal 3 novembre, dopo averne mancate due che normalmente potrebbe segnare ad occhi chiusi. Calhanoglu ha trasformato un altro rigore chiudendo i conti aperti da Bastoni con una strana parabola aerea. Barella, nella sua Cagliari, ha fornito due assist. Infine Sommer, nell'unica occasione in cui la difesa ha sbandato, ha blindato il momentaneo 1-0 fermando Piccoli lanciato a rete.

Così i nerazzurri hanno potuto lasciare a riposo per la parte finale della gara alcuni titolari che quasi certamente saranno in campo contro i bergamaschi, fermati sul pareggio dalla Lazio a Roma e ora a soltanto un punto dall'Inter, ma con la trasferta di Firenze ancora da disputare per i campioni d'Italia.