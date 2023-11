Gli spunti di Thuram. Dimarco: alti e bassi. Calha generoso

SOMMER 6. Vlahovic gliela piazza proprio nell’angolino: incolpevole.

DARMIAN 6. il compito è arduo contro Chiesa. Non crolla.

DE VRIJ 6,5. A difesa schierata è senza macchia.

ACERBI 6. Controlla la zona e avanza appena può.

DUMFRIES 5. Il vantaggio bianconero arriva da una sua palla controllata male di petto. Incide pochissimo in fase offensiva.

BARELLA 6,5. Esce dalla morsa della fisicità di Rabiot regala un paio di gioielli in fase di passaggio.

CALHANOGLU 6. Va a prendersi quasi tutti i palloni in mezzo al campo, non lesina raddoppi in aiuto ai difensori.

MKHITARYAN 6. Non completamente nel vivo del gioco.

DIMARCO 5,5. Riduce le folate rispetto agli standard abituali e quando avanza difetta in precisione.

THURAM 6,5. Al primo spunto palla al piede della partita innesca il pareggio interista. Manca un’ottima occasione ad inizio ripresa.

MARTINEZ 6,5. Azzecca il movimento e beffa Szczesny.

All. Inzaghi 6. L’Inter prova a fare la partita con la consueta ragnatela di passaggi. Il pari gli consente di restare in vetta.

Cuadrado 6,5. Fischiatissimo ad ogni tocco di palla, prende un giallo e ne fa spendere un altro a Kostic.

Carlos Augusto 6,5. Buon ingresso e finale in crescendo.

Asllani sv. Frattesi sv.

Arnautovic sv.

Voto squadra 6.

Mattia Todisco