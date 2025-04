Il grande assente. Lautaro scalpita, vuole esserci sabato a Parma. Rodaggio prima del match col Bayern Monaco

La certezza non c’è, la probabilità alta sì. Parma-Inter, diversamente dal derby di Milano di ieri sera, dovrebbe avere tra i protagonisti Lautaro Martinez. Almeno in distinta, non da titolare magari, ma comunque pronto per entrare all’occorrenza e rodare al punto giusto il motore in vista della sfida col Bayern Monaco dell’8 aprile. L’argentino si trascina un risentimento al bicipite femorale sinistro dalla partita contro l’Atalanta, è poi partito per l’Argentina ma è stato rispedito indietro dal ct una volta appurato che non avrebbe potuto giocare contro Uruguay e Brasile. Sta lavorando in questi giorni per lasciarsi definitivamente alle spalle il problema muscolare, non ce l’ha però fatta a rendersi disponibile in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia. Fosse stato uno degli ultimissimi impegni della stagione, magari avrebbe anche rischiato. Inzaghi ha però davanti una prospettiva diversa, due mesi pieni di partite in cui non si può pensare di fare a meno del capitano. Per questo si sta usando cautela e si cercherà di capire fino alla rifinitura di sabato mattina se davvero è il caso di lanciare Lautaro, anche solo a partita iniziata, in Emilia. Nota di mercato: ieri a San Siro era presente il ds dell’Olympique Marsiglia, Mehdi Benatia: i nerazzurri sono interessati al brasiliano Luis Henrique.M.T.