IL RINNOVO. Lautaro, i tempi si allungano: stallo nella trattativa

Si allungano i tempi per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. L’attaccante argentino ha un contratto in scadenza nel 2026, ma la dirigenza ha concordato con l’agente del giocatore la possibilità di un aumento d’ingaggio rispetto agli attuali 6 milioni di euro a stagione, con un nuovo termine nel 2029. Il cambio di proprietà ha rallentato le operazioni relative ai prolungamenti, non solo del capitano ma anche di Barella e Inzaghi, nonché di Dumfries. Ma a rendere più complicato l’accordo sono soprattutto le richieste del procuratore Camaño, non inferiori ai 10 milioni di euro. Cifra a cui dall’Inter hanno sempre risposto di non poter arrivare (se non con una base fissa di 8 e bonus magari non così semplici da centrare) e che in compenso l’agente non ha trattato con altre realtà. Lautaro ha dato infatti assoluta priorità ai nerazzurri, di cui è diventato capitano all’inizio della stagione che va concludendosi.

M.T.