IN DIRIGENZA. Ricci torna nel club. Sostituirà Danovaro

L’Inter ha annunciato ieri il ritorno all’interno dei quadri dirigenziali di Giorgio Ricci, nuovo Chief Revenue Officer al posto di Luca Danovaro. Torna all’interno del club in cui era già stato dal 2012 al 2014 in qualità di Chief Commercial Officer. iva, nel marketing e nello sviluppo dei ricavi di importanti club calcistici italiani. Nel recente passato ha ricoperto alla Juventus la carica che ora l’Inter gli ha offerto, dal 2018 al 2022. "Siamo felici di accogliere Giorgio Ricci nella squadra dirigenziale nerazzurra. In qualità di Chief Revenue Officer sarà parte integrante del continuo rafforzamento della posizione finanziaria del Club e contribuirà a raggiungere il nostro obiettivo di successo dentro e fuori dal campo", ha commentato il presidente Beppe Marotta. "Sono onorato di tornare all’Inter, un club storico con una legacy ricca di orgoglio. Condivido la passione della dirigenza che intende assicurare un futuro solido al club e sono ansioso di contribuire al suo successo duraturo - le prime parole di Ricci dopo la nomina -. Conosco il talento e la dedizione della famiglia nerazzurra. Insieme costruiremo sulle solide basi già esistenti e creeremo nuovi percorsi di crescita per il brand Inter in Italia e a livello internazionale".M.T.