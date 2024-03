Infermeria Inter: distorsione per Sommer e risentimento muscolare per De Vrij

Giornata di esami per due giocatori dell'Inter arrivati con qualche acciacco dalle nazionali.

Yann Sommer ha riportato una distorsione alla caviglia destra, da valutare giorno dopo giorno, secondo quanto si legge nel comunicato odierno del club nerazzurro. Scongiurati, quindi, guai di grave entità per l'estremo difensore il cui impiego in vista della partita contro l'Empoli verrà considerato a seconda di come riuscirà a recuperare in questa settimana. Sommer aveva lasciato il campo durante la sfida tra Svizzera e Danimarca di due giorni fa, proprio a causa del problema fisico. Non dovesse farcela è pronto Audero.

Stefan De Vrij è stato invece esentato dagli impegni dell'Olanda a causa di un guaio muscolare avvertito durante gli allenamenti. Oggi il riscontro delle analisi svolte con la società nerazzurra: risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra, il difensore verrà rivalutato tra qualche giorno. Difficile, nel suo caso, che possa essere utilizzato per la partita del 1° aprile contro i toscani.

Per quella stessa gara Inzaghi non sa ancora se potrà disporre o meno di Francesco Acerbi, in attesa del giudizio della Procura Federale dopo le accuse di razzismo da parte di Juan Jesus. Fuori causa, al momento, anche Cuadrado, Sensi e Arnautovic, mentre Carlos Augusto sembra ormai essersi ripreso dall'affaticamento accusato nella partita contro il Bologna.