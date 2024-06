Inter, asse col Genoa. Rinvio per Martinez. Sogno Gudmundsson

Non è ancora stata trovata la quadra complessiva per quel che riguarda il passaggio di Josep Martinez dal Genoa all’Inter. C’è una valutazione di massima che collima, 15 milioni di euro, ma i nerazzurri non vorrebbero spenderne più di 10 oltre a una contropartita tecnica, che i rossoblu hanno individuato in Gaetano Oristanio. L’attaccante ha però sul tavolo anche una proposta del Venezia e ha fatto presente, tramite il suo agente Beppe Riso, di preferire la destinazione veneta per una questione di progetto.

È stallo dunque che non verrà presumibilmente risolto nel giro di pochi giorni, a meno di cambi repentini di rotta da parte dell’esterno offensivo reduce dall’esperienza al Cagliari. Non è escluso che Inter e Genoa provino a ragionare su un’altra contropartita, che al momento non è ancora stata individuata, perché in Liguria sperano ancora di riuscire a convincere il ragazzo. Nelle discussioni di questi giorni tra i club si è parlato anche della situazione di Albert Gudmundsson, sebbene dalla parte dei nerazzurri ci sia la consapevolezza di dover prima piazzare diverse uscite e di avere come priorità il portiere, non un attaccante.

I dirigenti liguri non hanno chiuso alla cessione dell’islandese, ma hanno fatto presente che il “no“ alla Fiorentina dello scorso gennaio è stato pronunciato perché il ragazzo vale 40 milioni, anche con formule fantasiose ma senza grandi sconti. L’Inter ha il gradimento del giocatore, ma prima deve fare spazio in rosa. Deve, cioé, trovare una destinazione a Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che per età e curriculum non sono giocatori da poter mandare in prestito a “farsi le ossa“, come probabilmente accadrà per i vari Satriano (proposte da Spagna e Francia), Sebastiano Esposito (richiesto dall’Empoli) e Francesco Pio Esposito (trattative col Cagliari).