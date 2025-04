Inter-Bayern: Pavard e L. Martinez brillano, Kane e Dier complicano il match

SOMMER 6. Kane lo lascia immobile. Salva su Olise, ma Dier lo frega ancora.

PAVARD 7,5. Il primo salvataggio di rilievo è suo, nei primissimi minuti. Punisce col gol dell’ex, rischia un pasticcio nel finale.

ACERBI 7. Subito forte su Kane per scatenare la folla. L’inglese fa male quando gli gira al largo.

BASTONI 7. Davanti si vede poco, dietro molto. Decisivo quando ferma il francese davanti alla porta.

DARMIAN 6,5. Più difesa che offesa, come richiede il copione. Attacca se deve, Dier gli nega la rete.

BARELLA 6. Prende un colpo pesante alla caviglia che forse lo condiziona. Non entra benissimo in gara, perde un pallone sanguinoso e rischia il fallo in area su Stanisic.

CALHANOGLU 7. Ha tanto lavoro da fare in chiusura. Ci prova da fuori senza centrare la porta, poi pennella il 2-1 per la testa di Pavard.

MKHITARYAN 6,5. Gestisce tanti palloni, spesso in maniera conservativa. Nel finale gioca d’esperienza.

DIMARCO 6. Maledice il vento che gli sporca le traiettorie. Kane lo sorprende tra le gambe sul gol e comincia a soffrire, ma calcia il corner del pari.

L. MARTINEZ 7,5. Esalta il Meazza uscendo in dribbling tra metà Bayern. Combatte da capitano e trova il pari in mischia.

THURAM 6,5. Prende tante botte, una in area avversaria da Goretzka. La palla buona la tira troppo centrale.

All. INZAGHI 7. Si fida dei titolari e infatti non cambia quando va sotto. Toglie Lautaro e rischia.

C. Augusto 6. Entra bene.

Taremi 5,5. Fatica. Bisseck e Frattesi sv.

voto squadra 6,5.

m.t.