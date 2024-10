Inter, difesa in bilico. Dubbio Acerbi-De Vrij. Casting per il rinforzo

Il punto vero e proprio si farà in primavera. È così per impostazione generale, lo è ancor di più se le decisioni da prendere, da parte della dirigenza dell’Inter, riguardano dei giocatori che hanno superato la trentina. Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, già rivali per un posto in campo nello scacchiere di Inzaghi, si avviano a un ballottaggio anche per la permanenza in rosa nel 2025/26. Difficile rimangano entrambi. Come ha detto ieri Federico Pastorello, agente dei due difensori, a Tuttomercatoweb, "è ancora molto presto, ma ci sono delle clausole che sanciscono la fine o la continuità del rapporto. Il nostro dovere è tenere gli occhi aperti, nel caso in cui la società dovesse decidere di non tenere i ragazzi servirà trovare una soluzione adeguata, ma entrambi sarebbero felici di rimanere".

La situazione in difesa è fluida. La certezza è Alessandro Bastoni, seguito con interesse da tanti club di altissimo rango in Europa ma ad oggi intenzionato a restare a Milano. Palacios potrebbe andare via in prestito a gennaio e proseguire in un percorso di crescita nella stagione a venire, mentre Pavard ha ancora un contratto lungo davanti. Vale lo stesso per il giovane Bisseck, ma il tedesco è costato poco (il che dà spazio a una possibile plusvalenza) ed è già finito in estate nelle mire di alcuni club esteri, addirittura del Real Madrid secondo alcuni media spagnoli. Sempre seguendo i principi di sostenibilità a cui Marotta fa sovente riferimento, la sensazione è che uno degli investimenti del 2025 sarà proprio in retroguardia. Sono stati avviati da tempo i contatti per Jonathan Tah, in scadenza col Bayer Leverkusen e che non rinnoverà, ma molto dipende dalla concorrenza per il tedesco e dalle pretese che verranno avanzate in termini di ingaggio e commissioni. L’Inter ha in programma un investimento anche in attacco: non è detto che le risorse economiche messe a disposizione da Oaktree bastino per coprire entrambe le necessità.