Inter, Dumfries torna tra i convocati per il Genoa ma sul rinnovo c'è ancora distanza

Denzel Dumfries dovrebbe tornare a disposizione per Genoa-Inter in programma venerdì 29 dicembre. Il giocatore olandese è tornato a lavorare sul campo e spera di poter rientrare tra i convocati per la sfida di Marassi. Non sarà in grado di affrontare la partita dal 1' (a destra ci sarà ancora Darmian) ma potrà cominciare a rimettere minuti nel motore e presentarsi in condizioni migliori per l'appuntamento del 6 gennaio contro il Verona a San Siro.

Nel frattempo il suo entourage sta trattando con il club nerazzurro il rinnovo di contratto, argomento su cui c'è una certa distanza. Un milione la differenza tra i 3,5 offerti dal club e i 4,5 richiesti dagli agenti del ragazzo, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Il che significa che un'intesa va trovata nei prossimi mesi, per evitare che l'Inter si ritrovi con un giocatore che sul mercato avrebbe una valutazione più bassa. Al momento ci sono compagni di squadra come Dimarco e Mkhitaryan che sono molto più vicini all'ufficialità del nuovo rapporto. La società dovrebbe annunciare per entrambi il prolungamento in modo da poter usufruire per l'armeno degli effetti del Decreto Crescita, che verranno cancellati a partire dal 1° gennaio 2024 per tutti i nuovi contratti, ma ovviamente non per quelli conclusi precedentemente.

Anche in virtù di quanto sta accadendo con Dumfries potrebbe risultare strategico l'accordo in dirittura d'arrivo con Buchanan, che nei prossimi giorni potrebbe già diventare un rinforzo per Inzaghi. Numericamente andrà a sostituire Cuadrado, fuori almeno fino ad inizio aprile dopo l'operazione al tendine d'Achille.