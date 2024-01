Inter, il consiglio di Pizarro a Sanchez: "Se deve fare una scelta, aspetti fine anno"

Milanio – C'è anche una vecchia gloria del calcio italiano come David Pizarro all'evento di presentazione del nuovo album delle figurine Panini. Il centrocampista ha vestito diverse casacche in Serie A, tra cui quella dell'Inter, oggi capolista del campionato.

Proprio tra i nerazzurri gioca uno dei calciatori più importanti nella storia del Cile, Alexis Sanchez, oggi arrivato a 35 anni e spesso relegato in panchina in una squadra che fa molto affidamento sulla coppia d'attacco formata da Thuram e Martinez.

Ieri, dal Sudamerica, sono rimbalzate le dichiarazioni di Arturo Vidal che ha fortemente consigliato a Sanchez di lasciare Milano, ma Pizarro non è dello stesso avviso. "Sanchez ha fatto questa scelta, di tornare a Milano, anche perché ha aspettato fino a fine mercato. Se deve farne una ulteriore è bene la faccia a fine stagione, altrimenti non credo sia un bene per lui e nemmeno per la nazionale cilena. A fine campionato deciderà dove andare. La lotta scudetto? Inter e Juve stanno guidando il campionato, ma i nerazzurri per me sono molto più forti".

Secondo quanto emerso in queste settimane, a Sanchez non sono mancate le offerte, particolarmente dall'Arabia Saudita. E' stato però lo stesso attaccante a rifiutare ogni destinazione: in questo momento sembra intenzionato a restare a Milano e giocarsi le proprie carte.