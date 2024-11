Inter, Inzaghi: "Vittoria importante, ora testa alla Fiorentina"

Milano, 26 novembre 2024 – La vittoria è arrivata solo su autogol di Lukeba, ma la prestazione dell’Inter c’è stata eccome. Inzaghi non può non essere soddisfatto dalla partita giocata dai suoi contro il Lipsia, con alta intensità, alto ritmo, ottima riaggressione e grande qualità nella manovra palla a terra. I nerazzurri sono momentaneamente in testa alla classifica con tredici punti e vedono gli ottavi di finale diretti molto più vicini a tre partite dalla fine della fase a gironi. Unico neo l’infortunio muscolare di Pavard.

Inzaghi: "Vittoria che vale tanto"

Il successo sul Lipsia vale momentaneamente la vetta per i nerazzurri, che hanno fino a qui uno score di quattro vittorie e un pareggio, soprattutto con zero gol subiti e sette segnati. La porta inviolata, in una Champions dove si segna tanto, è aspetto fondamentale per il tecnico che parte dai complimenti ai suoi per la prestazione: “I ragazzi sono sati bravi, hanno fatto una ottima gara – le sue parole – Il Lipsia è una squadra di valore e non merita questa classifica, ma di fronte c’è stata una ottima Inter. Peccato non aver trovato il secondo gol”. Ma se chiedete a Inzaghi di fare calcoli vi dirà che è presto: “E’ prematuro, di sicuro la vittoria è importante per il nostro cammino e sappiamo che ogni gol può fare la differenza. Continueremo a curare i dettagli”. E adesso big match in campionato contro la Fiorentina al Franchi: “Sarà una gara complicata contro una squadra forte e in salute. Cercheremo di recuperare energie fisiche e mentali”. Nel post partita ha parlato anche Yann Sommer, che ancora una volta si è fatto trovare pronto nell’unica conclusione pericolosa dei tedeschi: “Vittoria importante, abbiamo concesso solo un tiro ma dovevamo segnare il secondo gol per essere più tranquilli – le sue parole – In Champions è fondamentale stare attenti a ogni situazione e dettaglio, serve rimanere concentrati sempre e dobbiamo continuare così a partire dal match di domenica contro la Fiorentina”. Felice, ovviamente, per l’ennesimo clean sheet della sua carriera: “E’ molto bello per un portiere, ma l’aspetto difensivo è di tutta la squadra e oggi tutti hanno fatto un grande lavoro con energia e compattezza”. Buona prestazione anche per Hakan Calhanoglu, tornato titolare dopo l’infortunio. Il turco vuole mettersi il peggio alle spalle: “E’ stata dura avere due infortuni in breve tempo, ora spero di continuare così”, le parole del mediano. Bella vittoria per l’Inter che è momentaneamente in testa: “Siamo contenti, è un risultato importante per stare lì ma dobbiamo segnare di più. Abbiamo creato tanto e il Lipsia è una squadra forte, infatti nel secondo tempo sono cresciuti e ci hanno messo in difficoltà, ma contava il risultato ed è arrivato”.