Inter, la reazione sui social: "Ora concentriamoci per l’obiettivo che ci manca"

Milano, 14 marzo 2024 – La delusione è tanta, ma la testa è già all'obiettivo mancante. Il giorno dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, i giocatori dell'Inter hanno incassato la sconfitta contro l’Atletico Madrid e hanno epsresso sui loro profili social orgoglio e rabbia, oltre a tanta voglia di andare a prendersi uno scudetto che appare molto vicino.

Thuram: “Alziamo la testa”

"La delusione è grande e il giorno dopo ancora di più - scrive Marcus Thuram - Siamo tutti toccati dall’eliminazione, ma ho fiducia in questa squadra, fiducia nei miei fratelli, fiducia nella nostra famiglia per reagire. Abbiamo ancora molto da fare, quindi alziamo la testa e realizziamo il nostri obiettivi".

Calhanoglu: “Grazie ai fan per il sostegno”

Messaggio analogo, nella sostanza, da parte di Hakan Calhanoglu, altro giocatore per il quale l'eventuale tricolore sarebbe il primo in carriera. "Nonostante i nostri sforzi, il nostro percorso in Champions League è giunto al termine - il pensiero del regista turco -. Ma nonostante questo, apprezziamo il sostegno incrollabile dei nostri fan e vi ringraziamo profondamente. Abbiamo ancora un traguardo enorme da raggiungere. Pertanto, dobbiamo concentrarci interamente su di esso e fare tutto il possibile per renderlo realtà".

Pavard e De Vrij: “Ripartiamo, ci rialzeremo uniti”

Benjamin Pavard si dice invece "dispiaciuto per l’eliminazione, è stata una battaglia e abbiamo dato tutto, come voi con il vostro sostegno - afferma rivolgendosi ai tifosi interisti - Purtroppo così va il calcio, con gioie e delusioni. Ripartiamo insieme, con lo spirito giusto per centrare lo scudetto". Infine De Vrij, con una promessa: "Ci rialzeremo, uniti, per finire la stagione in bellezza".