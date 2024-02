Inter, maglie con i nomi in cinese per celebrare l’anno del Drago

Roma, 10 febbraio 2024 – Sfida dal sapore esotico fra Inter e Roma, non tanto per i pacchetto di talenti da tutto il mondo in campo, ma per un piccolo dettaglio sulle maglie dei calciatori nerazzurri. Sì, il nome dei giocatori è in caratteri cinesi, e la scelta ha una ragione ben precisa.

Così il club (di proprietà orientale) dà il benvenuto all'anno del Drago: per festeggiare il 'Chinese New Year 2024', il Club nerazzurro qualche tempo fa ha anche realizzato un video speciale con protagonisti tre giocatori nerazzurri e la tradizionale maglia in edizione limitata con i nomi dei calciatori scritti in caratteri cinesi.

Le attività nerazzurre dedicate al nuovo anno lunare si concentrano sulla figura del drago, segno dello zodiaco profondamente legato alla cultura e alla storia cinese: il video hero è una rivisitazione in versione nerazzurra delle tradizionali leggende legate a questo animale mitologico. I protagonisti del contenuto sono Sommer, Bisseck e Mkhitaryan, nati nell'anno del Drago. Per ciascuno di loro viene creato, in animazione 2D, un diverso tipo di drago che rispecchia le caratteristiche del giocatore traslate nel contesto della cultura cinese.

Per l'occasione è stata inoltre realizzata una Special Jersey in edizione limitata, con i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e i numeri di maglia personalizzati con il logo del Chinese New Year 2024, che vede un drago circondare il tradizionale crest Inter. Per la prima volta sarà la Maglia Away ad essere protagonista dell'attivazione dedicata al Capodanno Cinese. La maglia verrà indossata dai giocatori della Prima Squadra in occasione di Roma-Inter, in programma sabato 10 febbraio alle 18.