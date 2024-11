Inter, missione scudetto. Una finale contro il Napoli. Lukaku c’è, Acerbi forse

Gli ultimi dubbi riguardano due pilastri, uno per parte. Arriveranno di rincorsa all’appuntamento d’alta quota di novembre, Inter-Napoli, seconda contro prima (divise da un punto) nella Scala coi seggiolini tutti riempiti. A Conte, salvo sorprese, mancherà dal 1’ Lobotka, più vicino alla panchina che al campo. A Inzaghi potrebbe accadere lo stesso con Acerbi, pur favorito nel ballottaggio con De Vrij. Nessuno dei due rientranti ha messo benzina nel motore con le partite più prossime a quella odierna, che si preannuncia su ritmi elevati e dunque necessita di condizione ai massimi. Il Napoli avrà il favore di una settimana di lavoro piena alle spalle, vantaggio che Conte verbalmente respinge ma che permette di avere occhi, testa e gambe su un solo obiettivo. L’Inter ha invece affrontato l’appuntamento di Champions, pur con un ampio turnover per far riposare i probabili titolari di stasera. Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, sono prediletti del tecnico che hanno saltato, in tutto o in gran parte, l’incontro con l’Arsenal.

È un segnale di quanto il campionato sia oggi davanti nelle priorità, rispetto a una Champions la cui nuova formula permette di recuperare in caso di passi falsi. Inoltre, lo stravolgimento delle formazioni via via utilizzate non ha intaccato il livello delle prove fornite in Coppa: i nerazzurri hanno incamerato dieci punti sui dodici a disposizione. Inzaghi sapeva di avere a che fare con un doppio impegno ravvicinato molto difficile. Anche con Lobotka in panchina e con le scorie dello 0-3 patito in casa con l’Atalanta, il Napoli resta la capolista e poggia su svariati ex dal dente avvelenato e non. Conte non pare portar rancore e non dovrebbe riceverne dagli spalti: la piazza nerazzurra gli riconosce coerenza nell’addio, pur tormentato. Mai ha nascosto insofferenza verso la via tracciata allora da Zhang, anche se l’Inter ha poi vinto senza di lui, riequilibrando i conti. Lukaku ha invece in sospeso il conto dei fischi presi lo scorso anno al Meazza. Oggi rischia il bis, nello stesso stadio in cui due settimane fa ha contribuito a stendere il Milan. All’Inter, al contrario, non ha ancora segnato da avversario. Punta allo sgarbo in una partita chiave, quelle che talvolta gli risultano indigeste (vedi l’Atalanta) e che mai come oggi sarebbero indicate per invertire il trend.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

ARBITRO: Mariani.

DIRETTA TV: ore 20.45 Dazn.