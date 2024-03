Inter-Napoli, Inzaghi cambia tutto in difesa: pronti Bisseck, Acerbi e Darmian

Milano – Inter e Napoli si ritrovano in campionato stasera alle 20.45 dopo la sfida dello scorso gennaio in finale di Supercoppa Italiana e quella ancora precedente in campionato al Maradona, entrambe vinte dai nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi dovrebbe presentare alcune modifiche per il confronto odierno al Meazza, rispetto alla sconfitta patita contro l’Atletico Madrid in Champions League. In difesa Bisseck e Acerbi sembrano favoriti per sostituire Pavard e De Vrij, usciti stanchi dal confronto coi colchoneros. Spazio anche per Darmian come “quinto” di centrocampo a destra, mentre al momento gli altri giocatori dovrebbero essere confermati.

In panchina scalpitano diversi elementi che mirano a trovare spazio non solo oggi a gara in corso, ma soprattutto dopo la pausa quando per i nerazzurri potrebbe avvicinarsi il traguardo scudetto. L'Inter ha infatti cominciato la 29ª giornata di Serie A con 16 punti di vantaggio sulla seconda, il Milan, a dieci turni dalla fine del torneo. In pratica alla capolista basterebbe vincere metà delle gare da qui al termine della corsa per essere aritmeticamente certa della vittoria del tricolore.

Sarà quindi più semplice per Inzaghi dare minutaggio, anche in vista della stagione futura, a giocatori come Bisseck (che già oggi dovrebbe partire dal 1'), Frattesi, Buchanan, Klaassen o Sanchez, gli ultimi due in scadenza di contratto. Nella stessa situazione ci sono Cuadrado e Sensi, tutti e quattro potrebbero non rinnovare e chiudere quindi a giugno la propria esperienza interista.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Arbitro: La Penna.

Diretta Tv: ore 20.45 su Dazn.