Inter, nodo esterno. Stand-by Dumfries. Occasione Sugawara

Per vedere ufficializzate le prime mosse di mercato dell’Inter bisognerà attendere l’assemblea dei soci in programma domani, nella quale verranno nominati il nuovo Consiglio d’Amministrazione e il presidente: sarà italiano, in ascesa le quotazioni di Carlo Marchetti. Successivamente arriveranno gli annunci dei rinnovi per Inzaghi, fino al 2027, Barella e Martinez, fino al 2029. Chi invece deve ancora trattare il prolungamento è Denzel Dumfries. Ha un contratto fino al 2025 e sul tavolo una proposta per allungare fino al 2027 a 4 milioni l’anno. Lo scorso autunno ne ha chiesti 5,5, proposta respinta, ma ora l’olandese si è reso conto di non avere opzioni migliori dei nerazzurri sul tavolo e ha fatto un passo verso la società. L’accordo è ancora da trovare e non è detto che l’incontro risolutivo tra le parti avvenga a breve, considerando che di mezzo c’è un Europeo. Attendere la campagna degli orange in Germania conviene ad ambo le parti: può far salire il prezzo del cartellino e anche quello dell’ingaggio da parte delle pretendenti. Inzaghi e la dirigenza sanno di avere poco da sistemare sul mercato: un portiere (Bento?) al posto di Audero, che non verrà riscattato e un esterno se Dumfries non rinnoverà. Ulteriori rinforzi, ad oggi, sono previsti solo se parte qualcuno.

Qualche profilo è stato già individuato, come successore eventuale dell’olandese. Piace il giapponese Yukinari Sugawara, 24 anni a fine giugno e un contratto con l’AZ Alkmaar in scadenza tra un anno (che non rinnoverà). Gli olandesi spingono per tenerlo, ma non hanno certo il coltello dalla parte del manico: difficile possano arrivare ai 10 milioni d’incasso per il cartellino e anche l’ingaggio, oggi inferiore ai 200mila euro, non è proprio insormontabile. Piace anche Holm, ma c’è da aspettare: l’Atalanta può riscattarlo entro il 15 giugno a 8,5 milioni e lo Spezia non fa sconti perché deve al SønderjyskE il 30% sulla rivendita. Se l’affare salta, è possibile che l’Inter (già sulle tracce del ragazzo l’estate scorsa) bussi alle porte dei liguri, magari lavorando sulle contropartite coi giovani.