Inter-Qatar Airways, ufficiale la partnership. Antonello: “Il brand continua a crescere”

Milano, 15 novembre 2023 – Dopo la presentazione nel pre-gara di Inter-Frosinone, il club nerazzurro ha ufficializzato oggi l’accordo con Qatar Airways. La compagnia sarà Official Global Airline Partner del club fino alla stagione 2025-26, ma secondo indiscrezioni potrebbe diventare main sponsor (per una cifra di 18-20 milioni di euro a stagione) a partire dalla prossima, quando sarà scaduto l'attuale contratto con Paramount +.

Paramount+ sul petto della divisa nerazzurra.“Siamo orgogliosi di accogliere Qatar Airways all’interno della nostra famiglia di global partner - dice il Ceo per la parte corporate Alessandro Antonello - Questo accordo conferma il sempre crescente appeal del nostro brand, che arriva oggi a legarsi a una delle compagnie aeree leader a livello internazionale e con cui condividiamo l’impegno nel creare connessioni tra tutti i luoghi e le persone del mondo. Grazie a questa partnership metteremo a disposizione di Qatar Airways i nostri principali touchpoint: la nostra fan-base che conta oltre 400 milioni di tifosi in tutto il mondo, la nostra gloriosa storia, i nostri valori e il legame profondo con la città di Milano saranno di supporto al nostro nuovo partner per lo sviluppo del loro business”.

Non solo l'Inter, ma anche la stessa compagnia ha emesso a sua volta un comunicato in cui si specifica che “l'accordo con l'Inter prevede anche l'estensione dei diritti a Qatar Tourism, garantendo una partnership a tutto tondo con il Qatar - si legge -. Questa partnership estesa sottolinea la visione condivisa tra entrambe le entità, apre la strada a forti relazioni tra Italia e Qatar e sostiene l’attuazione della Qatar National Vision 2030”.