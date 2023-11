Rinnovi Inter, Marotta: "Siamo ottimisti, c’è grande senso di appartenenza"

Riprenderanno domani gli allenamenti dell'Inter in vista della sfida contro la Juventus in programma il 26 novembre all'Allianz Stadium. Sarà ovviamente un gruppo, quello che lavorerà dal mercoledì con Inzaghi, molto diverso da quello al completo.

Sono sedici i nazionali in giro per il mondo, tra i titolari è rimasto a disposizione il solo Mkhitaryan, che ha lasciato la nazionale armena tempo fa. Se gli sforzi fatti con le rappresentative influiranno sulle scelte di Inzaghi per il big match lo si vedrà dopo che ci saranno state le partite in programma per i vari nerazzurri.

Nel frattempo l'amministratore delegato Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport sia della sfida coi bianconeri che dei possibili rinnovi contrattuali nel futuro prossimo. "La cosa bella di questi ragazzi è che hanno un forte senso di appartenenza, questo significa creare uno zoccolo duro e quindi prolungare ha un grande significato morale - ha detto -. Stiamo trattando senza fretta con interlocutori maturi, siamo ottimisti. Juve-Inter? È il derby d'Italia, siamo anche la prima contro la seconda e questo dà ancora più appeal. Sarà sicuramente un bello spot per il calcio".

Tra gli ex della sfida non solo il dirigente interista ma anche Juan Cuadrado, che non è stato convocato dalla Colombia perché da tempo infortunato e sta cercando di recuperare da una fastidiosa tendinite per poter almeno tornare tra i convocati.