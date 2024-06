Inter, si fa sul serio. Inzaghi firma fino al 2027. Poi i rinnovi e i rinforzi

Dalla definizione del nuovo assetto societario al rinnovo di Simone Inzaghi: l’Inter procede a passo spedito verso il futuro. È in programma oggi l’incontro per siglare il nuovo contratto che legherà l’allenatore ai nerazzurri fino al 2027, a 6,5 milioni netti a stagione. Linea di assoluta continuità con il tecnico piacentino che, in tre anni, ha portato in viale della Liberazione sei titoli: uno Scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane. E linea di assoluta continuità anche in merito a Lautaro (9,5 milioni più bonus) e Barella (6,5) entrambi fino al 2029.

Nell’incontro di oggi si parlerà anche di mercato. Per il ruolo di vice Sommer ci sono Bento (Athletico Paranense) e Martinez (Genoa). Poi, la "grana" Dumfries: l’Inter non offre più di 4 milioni per l’olandese che andrà in scadenza fra un anno, c’è ancora distanza tra le parti (5 milioni la richiesta). Sullo sfondo, l’Aston Villa. Tra le alternative spunta Ndoye del Bologna. L’altro "inghippo" riguarda Arnautovic: i nerazzurri vorrebbero cederlo, ma l’austriaco (piace alla Fiorentina e al Galatasaray) ha intenzione di restare fino a fine contratto (2025).

Decisamente differente la situazione in casa Milan. Qui l’annuncio di Paulo Fonseca è atteso la settimana prossima: per il portoghese che ieri ha ufficialmente lasciato il Lille sarebbe pronto un progetto biennale con opzione sul terzo anno a 2,5 milioni netti a stagione (anche se ieri la Rai ha parlato di un clamorosocontatto con Massimiliano Allegri). Resta aperta la successione di Giroud: nella lista dei vari Zirkzee (verso il Bayern), Sesko (verso la Premier) e Guirassy (verso Dortmund), salgono le quotazioni di Gimenez del Feyenoord. Molto probabilmente arriverà prima un esterno destro: Emerson Royal o Tiago Santos.

Altra, delicata, priorità: i rinnovi. A Maignan sarebbero stati offerti 5 milioni fino al 2028, il Manchester City pensa però proprio al francese in caso Ederson lasci il club per l’Arabia Saudita. Poi, Theo Hernandez: anche il terzino andrà in scadenza nel 2026 e il Bayern Monaco potrebbe offrire 80 milioni, ma attenzione all’intreccio con Davies e il Real, con cui Theo si è complimentato per la conquista della Champions postando una sua foto con la Coppa ai tempi in cui era un giocatore dei Blancos. Intanto la società è alla finestra per la partecipazione alla Serie C con l’Under 23: martedì tutte le squadre aventi diritto (60) si sono iscritte, ma ci sono dubbi sulla posizione dell’Ancona. Fra pochi giorni il responso della Covisoc: in caso di un’esclusione, subentra il Milan.