Inter, Inzaghi vuole il tris in Supercoppa: “Attenti alla Lazio. I rigori dopo il 90’? Siamo pronti”

Giornata di conferenza stampa a Riyad per Simone Inzaghi, intervenuto oggi assieme a Henrikh Mkhitaryan per presentare la sfida di domani sera alle 20 contro la Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana. Una partita, come spiega lo stesso tecnico, che non sarà "mai come le altre, perché alla Lazio sono cresciuto come uomo. Nell'ultima sfida di campionato ci hanno messo in difficoltà e sono in striscia positiva da cinque partite. In più dovremo adattarci alla nuova formula sapendo che in caso di parità ci saranno direttamente i rigori. Ci stiamo preparando per questo".

L'Inter si presenta come favorita, non solo per la Supercoppa ma anche in chiave campionato. "Tensione? All'Inter è normale averle. Abbiamo l'ambizione di vincere il trofeo così come ce l'hanno le altre. Pensiamo a questo torneo e poi ci ritufferemo in campionato dove al momento abbiamo fatto un ottimo percorso, c'è un'altra squadra come la Juve che ne ha fatto uno praticamente analogo e non dimentico il Milan che ha vinto quattro delle ultime cinque partite ed è lì vicino", risponde ancora Inzaghi.

L'allenatore va in dribbling sia sulla polemica per la definizione "guardie e ladri" data da Allegri ("Normale dialettica") sia sul mancato voto di Lukaku per il Fifa The Best ("Ha votato altri grandi allenatori").

Al fianco del tecnico, in sala stampa, Henrikh Mkhitaryan. "È la prima volta che gioco con questo format, faremo il massimo per portare a casa la Coppa. La gara da recuperare in campionato? Non è la prima volta che accade, la cosa più importante è vincere domani e andare in finale. Per ora non pensiamo al resto", risponde l'armeno.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram. All. Inzaghi.