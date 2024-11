Verona-Inter, Calha out: Inzaghi punta su Asllani

Simone Inzaghi ha deciso di non correre rischi. A Verona, domani alle 15 per la sfida del Bentegodi in casa dell'Hellas, l'Inter non avrà a disposizione Hakan Calhanoglu. Il regista turco, vittima di un'elongazione agli adduttori durante la partita con la sua nazionale contro il Galles, rimarrà a Milano e non farà parte della comitiva diretta in Veneto.

Kristjan Asllani, 22 anni: crescono le sue quotazioni da titolare domani

Il tecnico ha deciso di non rischiare, anche in virtù della vicinanza con l'impegno successivo in Champions League, martedì sera a San Siro contro il Lipsia. Se non ci saranno ulteriori controindicazioni, Calhanoglu verrà regolarmente convocato per l'impegno europeo, nel quale potrebbe anche partire come titolare. Per la sfida di domani pomeriggio all'Hellas, invece, nella posizione di regista dovrebbe giocare Asllani, reduce da due partite a pieno ritmo con la nazionale albanese e vice designato di Calhanoglu.

L'ex Empoli non aveva potuto sostituire il compagno di squadra in ottobre, quando il turco ebbe un infortunio simile, in quanto anch'egli alle prese con problemi fisici. Allora Inzaghi schierò alternativamente Barella e Zielinski davanti alla difesa, stavolta dovrebbe toccare proprio ad Asllani.

Probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengsted. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Arbirto: Colombo.

Dove vederla

DIRETTA TV: domani alle15 su Dazn.